В Бучанському РТЦК відправили на фронт керівництво після корупційного скандалу

На засіданні тимчасової слідчої комісії Ради (ТСК) щодо порушень під час проведення мобілізації та корупції, коментуючи питання щодо корупційного скандалу в РТЦК у серпні 2024 року, Євтушенко зазначив, що йому про це відомо виключно зі ЗМІ.

"Після виявлених правопорушень увесь керівний склад та увесь особовий склад були переміщені до бойових підрозділів. Усі сто процентів особового складу були переміщені", - сказав він.

За словами Євтушенка, увесь новий склад, керівний та особовий, зайшов до ТЦК одномоментно, наказом у вересні 2024 року. Таким чином, відбулася повна заміна особового складу, усі 44 особи в ТЦК (не рахуючи взводу охорони). Більша частина, додав Євтушенко, непридатна до служби в армії, або "вже відвоювали".

Зазначимо, що у серпні 2024 року спалахнув корупційний скандал на Київщині. Зокрема за підозрою було затримано керівників Бориспільського та Бучанського ТЦК, які за версією слідства отримували хабарі за ухилення від мобілізації.