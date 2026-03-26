"Мобилизовал" 8 грузовиков у бизнеса: на Киевщине будут судить экс-начальника ТЦК
Бывшего начальника одного из районных ТЦК Киевской области будут судить за незаконное изъятие восьми автомобилей у предпринимателей якобы для нужд армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Детали преступной схемы
По данным ГБР, следствие установило, что чиновник без законных оснований изъял транспорт у двух предприятий, которые занимаются грузовыми перевозками.
Процедуру проводили без надлежащих документов, а акты приема-передачи оформляли "задним числом".
Хотя машины изымали под предлогом потребностей Вооруженных Сил Украины, в воинские части они так и не попали.
Из-за действий экс-чиновника бизнес понес убытки на сумму более 4 млн гривен.
Суд и возможное наказание
Сейчас часть ущерба возмещена - три автомобиля стоимостью около 1 млн гривен передали на нужды ВСУ.
Действия обвиняемого квалифицировали как превышение власти в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Бывшему начальнику ТЦК грозит до 12 лет лишения свободы. Обвинительный акт уже направлен в суд.
Скандалы с руководителями ТЦК
Напомним, это не первый случай разоблачения злоупотреблений среди руководства военкоматов. Ранее у руководителя областного ТЦК во Львовской области обнаружили скрытое состояние на 8 млн гривен. Чиновник не задекларировал дом, землю и автомобили, оформив их на родственников.
Также в конце 2025 года правоохранители проводили обыски у руководителя Закарпатского областного ТЦК Андрея Савчука и его подчиненных в рамках расследования возможных коррупционных схем.
Кроме того, в начале 2026 года Высший антикоррупционный суд конфисковал элитный дом у бывшего начальника Запорожского областного ТЦК. Активы чиновника на сумму более 3,8 млн гривен были признаны необоснованными.