ua en ru
Вс, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какие документы об образовании есть в "Дія" и что делать, если не "подтягивает": объяснение

Воскресенье 16 июня 2024 18:00
UA EN RU
Какие документы об образовании есть в "Дія" и что делать, если не "подтягивает": объяснение Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Недавно приложение "Дія" начало "подтягивать" документы об образовании. Это помогает избежать работы с ксерокопиями, или же может спасти в случае потери, например, диплома.

О том, какие документы об образовании можно "подтянуть" в приложении "Дія" - в материале РБК-Украина.

В первую очередь стоит объяснить, что "Дія" автоматически подтягивает документы об образовании, если информация о них есть в Реестре документов об образовании ЕГЭБО. Среди документов, которые отображаются:

Дипломы:

  • с 2000 года: квалифицированного рабочего, младшего специалиста, бакалавра, специалиста, магистра;
  • с 2021 года: профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра;
  • с 2022 года: доктора философии/доктора искусства.

Аттестат о полном общем среднем образовании (с 2000 до 2019 года).

Свидетельства:

  • с 2000 года: о базовом среднем образовании;
  • с 2019 года: о полном общем среднем образовании;
  • с 2000 года: о присвоении (повышении) рабочей квалификации.

В то же время реестры не содержат информацию о:

  • документах об образовании, которые были выданы до 2000 года;
  • выпускниках военных заведений высшего (профессионального предвысшего) образования и военных учебных подразделений заведений высшего (профессионального предвысшего) образования;
  • дипломах о переподготовке, которые были выданы до 2016 года;
  • дипломах кандидатов наук и докторов наук;
  • дипломах докторов философии, выданных до 2022 года.

Что делать, если документ не "подтягивает"

В первую очередь необходимо проверить информацию о документе в реестре по ссылке. Если же он находится в реестре, тогда необходимо обратиться в учебное заведение, которое выдало его, чтобы внести документ в карточку лица в ЕГЕБО.

Услуги в "Дія"

"Дія" постоянно совершенствуется и добавляет новые полезные услуги. В целом приложение, как и упоминалось выше, помогает избежать скучной работы с копиями и сэкономить время на походах в, например, госучреждения благодаря функции "шеринга". Как пример, в приложении можно актуализировать данные в Реестре территориального общества или приобрести облигации, чтобы поддержать экономику страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия
NEWS
Ошибки врага - также успех: Зеленский об ультиматуме Путина перед саммитом
Ошибки врага - также успех: Зеленский об ультиматуме Путина перед саммитом
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом