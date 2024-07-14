Свидетельство о рождении "Дія": как пользоваться и какие сложности могут возникнуть
В приложении "Дія" регулярно расширяется перечень цифровых документов. Совсем недавно у украинцев появилась возможность получить электронную версию свидетельства о рождении.
О том, как пользоваться свидетельством о рождении в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть в приложении - в материале РБК-Украина.
Как добавить
Для того, чтобы добавить свидетельство о рождении ребенка, необходимо пролистать до последней карточки в "Документах" в "Дія" и нажать "Добавить документ". После этого введите серию, а также номер свидетельства. "Дія" проверит данные в реестрах, после чего документы ребенка появятся у вас в приложении.
Иногда бывает, что свидетельство не удается добавить. Возможно, это связано с тем, что:
- ваши фамилия, имя, отчество, а также дата рождения в карточке налогоплательщика в "Дія" не совпадают со сведениями в свидетельстве о рождении;
- вы вносите свидетельство не своего ребенка;
- родители лишены родительских прав;
- вы пытаетесь добавить свое свидетельство о рождении;
- вы ошиблись, когда вводили серию и номер в приложение;
- возможно, когда вы вводили серию и номер свидетельства в приложение, была большая нагрузка на реестр. Попробуйте позже.
Мама сменила фамилию
В случае смены фамилии может возникнуть расхождение со сведениями о матери в актовой записи. В этом случае свидетельство также не подтянется.
В частности внести изменения в актовую запись можно только в случае изменения фамилии ребенка. Последнее же можно только в случае согласия со стороны обоих родителей.
Для того чтобы в добровольном порядке внести изменения в актовую запись, необходимо:
- на территории Украины обратиться в любой отдел ДРАЦС.
- за границей обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.
Иностранцы, а также лица без гражданства могут обратиться в ДРАЦС по месту жительства или по месту хранения первого экземпляра актовой записи.
Не "подтягивается" свидетельство иностранного образца
Свидетельство о рождении ребенка иностранного образца не вносится в Государственный реестр актива гражданского состояния. Поэтому свидетельство не "подтягивается".
Скриншот не является документом
Согласно законодательству, цифровые версии документов действительны только в "Дія". В частности, их действительность можно проверить уникальными кодами.
Два свидетельства о рождении
Одновременно могут отобразиться только первое и повторно выданное свидетельство с разными номерами. Если же свидетельство было выдано повторно из-за внесения изменений в актовую запись - в реестре ставится отметка об аннулировании первого документа. В таком случае будет отображаться только повторный документ.
Другие услуги в "Дія"
Как и упоминалось выше, приложение Министерства цифровой трансформации регулярно расширяет список цифровых документов, а также услуг. Как пример:
- у "Дія" появилась функция купли-продажи транспортного средства;
- недавно "Дія" начала "подтягивать" документы об образовании;
- в приложение можно загрузить водительское удостоверение.
В частности, РБК-Украина рассказывала о том, что такое "єДокумент" и как им пользоваться.
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