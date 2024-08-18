Студенческий билет в "Дия": как скачать и какие проблемы могут возникнуть

Вероятно, студенческий билет стал одним из первых электронных документов в "Дія", после официального запуска приложения, а его юридическая сила была определена еще в 2019 году.

О том, как загрузить студенческий билет в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть при пользовании им - в материале РБК-Украина .

В "Дія" могут быть созданы цифровые студенческие билеты на основе пластиковых оригиналов студенческого билета государственного образца.

Обычно все студенческие, которые есть в реестре - должны отображаться в "Дія". Впрочем, все же бывают случаи, когда пользователям не удается "загрузить" документ.

Если же вы учитесь на заочной форме обучения и не заказывали студенческий - очевидно, он не подгрузится. В таком случае вам стоит заказать документ национального образца - сине-белый с желтыми буквами на нем или совмещенный с карточкой банка.

Если у вас студенческий не национального образца, а от учебного заведения в виде "книжечки" или любой другой - как и в первом случае, вам необходимо заказать документ национального образца.

Ошибка в студенческом

Стоит уточнить и то, что факультет, специальность и группа могут не подгружаться, но в этом нет проблемы, поскольку электронный документ имеет все необходимые атрибуты документа и ваше фото.

Еще одной причиной того, почему вам не "подтягивает" студенческий, может быть ошибка в ФИО и РНОКПП в банке, через который проходит авторизация в "Дія". В таком случае вам необходимо обратиться в банк и проверить персональные данные. В частности можно попробовать авторизоваться через другой банк.

Если же в Единой государственной электронной базе по вопросам образования нет фото цифрового документа - обратитесь в деканат, чтобы обновить ФИО и РНОКПП.

Где использовать электронный студенческий

Благодаря электронной версии документа можно:

идентифицировать вашу личность и подтверждать, что вы являетесь студентом;

пользоваться льготным проездом в городском, пригородном и междугородном автомобильном транспорте и на железной дороге;

получать скидки в музеях и других государственных учреждениях в сфере культуры;

получать скидки по студенческому билету, где они предусмотрены.

В частности электронный студенческий также можно "шерить", или же использовать во время путешествия по Украине, поскольку он удостоверяет вашу личность и подтверждает, что вы являетесь студентом.

Также следует добавить, что электронный вариант документа вполне официальный, поскольку его юридическая сила была определена постановлением Кабинета Министров Украины еще в 2019-м году.

Другие услуги в "Дія"

С начала официального запуска "Дія" активно добавляет новые возможности для своих пользователей. Как пример, в приложении можно: