Как получить выписку о несудимости в "Дія" и когда она может понадобиться: пошаговая инструкция
У 2023 году Министерство цифровой трансформации добавило в "Дія" возможность получить выписку о несудимости. Документ может понадобиться во многих жизненных ситуациях: при трудоустройстве, усыновлении ребенка и не только.
О том, как в "Дія" получить выписку о несудимости и где может понадобиться документ - в материале РБК-Украина.
Где может понадобиться документ
Справка о несудимости часто необходима в различных жизненных ситуациях: для трудоустройства, усыновления ребенка, участия в тендерах или для постановки на учет в военкомате.
Ежегодно около 1 миллиона украинцев обращаются за этим документом. Теперь получить справку стало еще проще - ее можно заказать через "Дію". Это довольно удобно, поскольку данные автоматически загружаются из реестра, если информация о вас уже есть.
Как воспользоваться услугой
Итак, чтобы воспользоваться услугой в "Дія":
- нажмите "Получить выписку" и войдите или зарегистрируйтесь удобным для вас способом;
- проверьте свои данные на правильность;
- выберите тип выписки: короткий или полный;
- укажите цель запроса выписки о несудимости;
- если вы меняли личные данные, укажите это в заявлении;
- добавьте информацию о вашем месте рождения;
- в течение 10 рабочих дней выписка будет готова. Если нужна дополнительная проверка - до 30 календарных дней;
- готовая выписка поступит на вашу электронную почту или вы сможете ее загрузить в личном кабинете в разделе "Полученные документы".
Ответы на частые вопросы
В выписке содержится информация о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Украины.
Выписку могут получить лица, которым исполнилось 14 лет.
В каких случаях может понадобиться выписка о несудимости:
- для усыновления, установления опеки или попечительства, создания приемной семьи или детского дома семейного типа;
- для оформления визы для выезда за границу;
- для представления в учреждения иностранных государств;
- при трудоустройстве;
- для получения разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия, а также лицензии на производство взрывчатых материалов;
- для лицензирования деятельности, связанной с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами;
- для участия в публичных закупках или упрощенных тендерах;
- для оформления приобретения гражданства;
- для подачи в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;
- для предоставления по месту требования.
Чем отличаются "полная" и "сокращенная" выписки
"Сокращенная" выписка содержит только информацию о наличии или отсутствии судимости.
"Полная" выписка, кроме этих сведений, также включает информацию о привлечении к уголовной ответственности, а также любые ограничения, предусмотренные уголовным процессуальным законодательством Украины.
Также следует добавить, что выписку можно проверить на сайте Министерства внутренних дел Украины по ссылке.
Другие услуги в "Дія"
Министерство цифровой трансформации постоянно работает над приложением и порталом "Дія" и добавляет немало новых услуг. Последние же позволяют сэкономить ваше время и упрощают работу с бумажками. В качестве примера, в "Дії" можно:
- загрузить данные об образовании, свидетельстве о рождении, налоговом номере или студенческом билете;
- воспользоваться электронным нотариатом "Нота" ;
- купить транспортное средство.
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