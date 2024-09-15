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Как получить выписку о несудимости в "Дія" и когда она может понадобиться: пошаговая инструкция

Воскресенье 15 сентября 2024 18:00
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Как получить выписку о несудимости в "Дія" и когда она может понадобиться: пошаговая инструкция Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

У 2023 году Министерство цифровой трансформации добавило в "Дія" возможность получить выписку о несудимости. Документ может понадобиться во многих жизненных ситуациях: при трудоустройстве, усыновлении ребенка и не только.

О том, как в "Дія" получить выписку о несудимости и где может понадобиться документ - в материале РБК-Украина.

Где может понадобиться документ

Справка о несудимости часто необходима в различных жизненных ситуациях: для трудоустройства, усыновления ребенка, участия в тендерах или для постановки на учет в военкомате.

Ежегодно около 1 миллиона украинцев обращаются за этим документом. Теперь получить справку стало еще проще - ее можно заказать через "Дію". Это довольно удобно, поскольку данные автоматически загружаются из реестра, если информация о вас уже есть.

Как воспользоваться услугой

Итак, чтобы воспользоваться услугой в "Дія":

  • нажмите "Получить выписку" и войдите или зарегистрируйтесь удобным для вас способом;
  • проверьте свои данные на правильность;
  • выберите тип выписки: короткий или полный;
  • укажите цель запроса выписки о несудимости;
  • если вы меняли личные данные, укажите это в заявлении;
  • добавьте информацию о вашем месте рождения;
  • в течение 10 рабочих дней выписка будет готова. Если нужна дополнительная проверка - до 30 календарных дней;
  • готовая выписка поступит на вашу электронную почту или вы сможете ее загрузить в личном кабинете в разделе "Полученные документы".

Ответы на частые вопросы

В выписке содержится информация о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Украины.

Выписку могут получить лица, которым исполнилось 14 лет.

В каких случаях может понадобиться выписка о несудимости:

  • для усыновления, установления опеки или попечительства, создания приемной семьи или детского дома семейного типа;
  • для оформления визы для выезда за границу;
  • для представления в учреждения иностранных государств;
  • при трудоустройстве;
  • для получения разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия, а также лицензии на производство взрывчатых материалов;
  • для лицензирования деятельности, связанной с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами;
  • для участия в публичных закупках или упрощенных тендерах;
  • для оформления приобретения гражданства;
  • для подачи в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;
  • для предоставления по месту требования.

Чем отличаются "полная" и "сокращенная" выписки

"Сокращенная" выписка содержит только информацию о наличии или отсутствии судимости.

"Полная" выписка, кроме этих сведений, также включает информацию о привлечении к уголовной ответственности, а также любые ограничения, предусмотренные уголовным процессуальным законодательством Украины.

Также следует добавить, что выписку можно проверить на сайте Министерства внутренних дел Украины по ссылке.

Другие услуги в "Дія"

Министерство цифровой трансформации постоянно работает над приложением и порталом "Дія" и добавляет немало новых услуг. Последние же позволяют сэкономить ваше время и упрощают работу с бумажками. В качестве примера, в "Дії" можно:

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