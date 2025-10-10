Бронь для украинцев в розыске ТЦК и анонс финальной сделки по Газе: новости за 9 октября

Рада разрешила бронировать украинских мужчин, которые находятся в розыске ТЦК. Тем временем президент США Дональд Трамп анонсировал финальную сделку между Израилем и ХАМАС.

Более детально о том, что произошло в четверг, 9 октября, - в материале РБК-Украина .

Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета: какие условия

В четверг, 9 октября, Верховная Рада приняла закон №13335, который позволяет забронировать на критически важных предприятиях мужчин с проблемами в воинском учете (находятся в розыске ТЦК или не стоят на учете).

Закон №13335 по организации трудовых отношений в условиях военного положения поддержали 272 народных депутата.

Трамп назвал место финальной сделки по Газе и дату освобождения заложников ХАМАС

Боевики ХАМАС должны уже в первой половине следующей недели освободить всех заложников. При этом в Египте планируется подписание финальной сделки по Газе, рассказал президент США Дональд Трамп.

Также он пообещал, что Сектор Газа будет "перестроен".

На газ есть планы "А" и "Б". Зеленский оценил угрозу зимних блэкаутов в Украине

Украина продолжит защищать свою энергетику несмотря на недостаток систем противовоздушной обороны, отметил президент Владимир Зеленский.

По его словам, есть несколько планов если будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру.

"Рута" поразила цель на 250+ км, "Нептун" и "Фламинго" тоже дали результат, - Зеленский

Украина отвечает на удары РФ и в этом направлении есть большой успех. Украинское оружие демонстрирует ощутимые результаты, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается наших ударов вглубь России, то есть наших ответов на российские удары. Есть позитив. "Паляница" уже в десятках случаев начала поражать военные склады врага", - проинформировал президент.

США могут передать Украине оружие для "серьезного ущерба" РФ, - Уитакер

Соединенные Штаты имеют "грозное и мощное" вооружение, которое не используется в Украине. Однако в будущем Киев может его получить, отметил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

По его словам, США имеют вооружение, которое может нанести "серьезный ущерб в любом месте и в любое время по нашему выбору".