США могут передать Украине оружие для "серьезного ущерба" РФ, - Уитакер

Соединенные Штаты имеют "грозное и мощное" вооружение, которое не используется в Украине. Однако в будущем Киев может его получить.

Как сообщает РБК-Украина , посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил об этом во время Рижской конференции .

По его словам, США имеют вооружение, которое может нанести "серьезный ущерб в любом месте и в любое время по нашему выбору".

"Некоторое из него может быть потенциально перемещено в Украину для использования, и это может изменить расчеты. Но очевидно, что мы еще не дошли до момента, когда Владимир Путин решит, что пришло время для переговоров", - заявил Уитакер.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин "не может продемонстрировать слабость, хотя на самом деле очень слаб".

Уитакер напомнил о панике россиян из-за возможной передачи Украине ракет Tomahawk, а также захват Францией танкера из "теневого флота" страны-агрессора.

Посол США в НАТО вспомнил и о реакции РФ на то, как американский лидер Дональд Трамп сравнил ее с "бумажным тигром" во время выступления перед генералами США.