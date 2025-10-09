ua en ru
Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета: какие условия

Четверг 09 октября 2025 12:44
Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета: какие условия Фото: Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В четверг, 9 октября, Верховная Рада приняла закон №13335, который позволяет забронировать на критически важных предприятиях мужчин с проблемами в воинском учете (находятся в розыске ТЦК или не стоят на учете).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады

Закон №13335 по организации трудовых отношений в условиях военного положения поддержали 272 народных депутата.

Документ предоставляет критически важным предприятиям, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) право на 45 дней бронировать военнообязанных работников, даже если у них ненадлежащим образом оформлены военно-учетные документы или они не состоят на воинском учете.

Согласно закону, бронированию подлежат все военнообязанные работники критических предприятий, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военный билет, а также те, кто не уточнил персональные данные.

Такое бронирование предоставляется только один раз в год и не освобождает от ответственности за нарушение правил воинского учета.

Кроме этого, устанавливается максимальный срок испытания - 45 дней при приеме на работу на предприятия ОПК. Если работник не устранит нарушения воинского учета в определенный срок, работодатель имеет право уволить его.

Бронирование от мобилизации

Напомним, в Украине обновили правила бронирования от мобилизации. Теперь компании могут бронировать большее количество сотрудников.

Также были обновлены критерии определения критичности предприятий. Они в частности предусматривают, что региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики.

Кроме того, для критически важных предприятий у фронта увеличен объем бронирования персонала. Вместо 50% бизнес теперь может забронировать 100% своих работников.

А недавно Кабинет министров изменил основания для бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Они касаются бизнеса на прифронтовых территориях и предприятий, производящих дроны.

