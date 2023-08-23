Британские Typhoon снова перехватили бомбардировщики РФ возле Шотландии

Отмечается, что нынешний инцидент произошел утром 21 августа.

Как говорится в релизе британского Минобороны, самолеты наблюдали за российскими бомбардировщиками, когда те проходили "в пределах северной зоны воздушного патрулирования НАТО".

Typhoon ВВС Британии были отправлены для перехвата с военного аэродрома Лоссимут на северо-востоке Шотландии.

По словам министр вооруженных сил Великобритании Джеймса Гиппи, экипажи в Лоссимуте постоянно наблюдают за воздушным пространством Соединенного Королевства и "всегда готовы мгновенно принять меры, чтобы обеспечить безопасность нашей страны".

В заявлении ведомства также отмечается, что после выполнения миссии Typhoon вернулись на свою базу.

Перехваты российских самолетов участились

Отметим, что данный инцидент с нарушением РФ воздушного пространства Великобритании стал вторым примерно за неделю. Так, 14 августа Британия поднимала в воздух два истребителя Typhoon для перехвата российских бомбардировщиков Ту-142 к северу от Шетландских островов.

Кроме того, в тот же день, 14 августа, ВВС Дании перехватили 2 российских бомбардировщика, летевших "на территорию НАТО".

Тогда же Противовоздушная оборона США зафиксировала подлет четырех российских военных самолетов в районе Аляски.

А 18 августа Япония подняла свои истребители на перехват патрульного самолета военно-воздушных сил РФ Ил-38, летевшего между Японским и Восточно-Китайским морями.

Напомним также, что только за июнь британские истребители перехватили более 20 российских самолетов, которые находились вблизи воздушного пространства Североатлантического альянса.