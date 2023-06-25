За три недели. Британские истребители перехватили более 20 самолетов РФ вблизи НАТО
За последние три недели британские истребители перехватили более 20 российских самолетов, летавших вблизи воздушного пространства НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Великобритании.
За последние три недели НАТО шесть раз поднимало в воздух самолеты. Всего за 21 день был перехвачен 21 российский самолет.
Среди них были
- истребители: Су-27М FLANKER B, Су-30СМ FLANKER H;
- VIP и другие транспортные самолеты: Ту-134 CRUSTY, Ан-72 COALER, Ан-12 CUB;
- самолеты сбора разведывательной информации: Ил-20 COOT A;
- дальние бомбардировщики: у-22М BACKFIRE.
Министерство обороны Британии напомнило, что самолеты Typhoon из состава 1-й истребительной эскадрильи Королевских ВВС, базирующейся в Лоссимуте, работают с авиабазы Амари с марта в рамках ведущего вклада Великобритании в НАТО.
Typhoon запускаются для мониторинга российских самолетов, когда те не выходят на связь с авиадиспетчерскими службами, что создает угрозу безопасности полетов.
"Эти перехваты являются строгим напоминанием о ценности коллективной обороны и сдерживания, которые обеспечивает НАТО. В течение последних трех недель Королевские ВВС действовали бок о бок с нашими союзниками для обеспечения защиты как стран-членов, так и стран-партнеров, и они могут быть уверены в нашей постоянной преданности укреплению европейской безопасности вместе с теми, кто разделяет наши ценности", - подчеркнул министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Напомним, в начале месяца британские военно-воздушные силы обнаружили в воздушном пространстве НАТО российские самолеты. На их перехват сразу же направили истребители НАТО.
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