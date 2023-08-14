Истребители Британии перехватили два российских бомбардировщика возле Шотландии
Британия сегодня, 14 августа, поднимала в воздух два истребителя Typhoon для перехвата российских бомбардировщиков.
Об этом сказано в заявлении Министерства обороны Британии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Согласно данным ведомства, два британских истребителя следовали за двумя дальними противолодочными самолетами россиян Ту-142. Их могут применять для разведки.
Самолеты страны-агрессора находились в международном воздушном пространстве к северу от Шетландских островов.
Для дозаправки истребителей Британия также направила танкер Voyager, что позволило увеличить длительность их полета.
Перехват российских самолетов
Напомним, сегодня, 14 августа, также стало известно, что военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "на территорию НАТО".
При этом только за июнь британские истребители перехватили более 20 российских самолетов, которые находились вблизи воздушного пространства Североатлантического альянса.
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