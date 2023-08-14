Летели "на территорию НАТО". ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика
Военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "на территорию НАТО".
Об этом заявили в Военно-воздушных силах Нидерландов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как сообщается, военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших над Данией и в воздушную зону, за которой от имени НАТО наблюдали Нидерланды.
Голландские F-16 были подняты и подготовлены к перехвату бомбардировщиков, прежде чем они смогли войти в воздушное пространство НАТО. Однако российские самолеты развернулись перед тем, как официально пересечь территорию Нидерландов после того, как их перехватили датские самолеты.
Напомним, Великобритания в июле британская авиация перехватила самолет и истребители россиян возле Эстонии.
Кроме того, в июне британские истребители перехватили более 20 российских самолетов, летающих вблизи воздушного пространства НАТО.
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