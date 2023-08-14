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Летели "на территорию НАТО". ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика

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Дания, Понедельник 14 августа 2023 12:47
Летели "на территорию НАТО". ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика Фото: ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "на территорию НАТО".

Об этом заявили в Военно-воздушных силах Нидерландов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщается, военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших над Данией и в воздушную зону, за которой от имени НАТО наблюдали Нидерланды.

Голландские F-16 были подняты и подготовлены к перехвату бомбардировщиков, прежде чем они смогли войти в воздушное пространство НАТО. Однако российские самолеты развернулись перед тем, как официально пересечь территорию Нидерландов после того, как их перехватили датские самолеты.

Напомним, Великобритания в июле британская авиация перехватила самолет и истребители россиян возле Эстонии.

Кроме того, в июне британские истребители перехватили более 20 российских самолетов, летающих вблизи воздушного пространства НАТО.

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Российская Федерация Дания
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