Япония подняла истребители для перехвата российского самолета

Япония подняла свои истребители на перехват патрульного самолета военно-воздушных сил России Ил-38.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, Япония подняла истребители после того, как были замечены два российских самолета Ил-38, летевших между Японским и Восточно-Китайским морями, где Россия проводит совместное военно-морское патрулирование и учения с Китаем.

Минобороны России сообщили, что корабли ВМС России и Китая совместно патрулируют Тихий океан и проводят военно-морские учения в Восточно-Китайском море.

"В Восточно-Китайском море проведены учения по пополнению кораблей запасами воды и топлива со вспомогательных судов", - сообщили в ведомстве.

Активность российских военно-воздушных сил произошла через день после того, как Япония заметила российские и китайские военно-морские корабли, которые пересекали воды между южными японскими островами Окинава и Мияко.

Напомним, что недавно противовоздушная оборона США зафиксировала подлет четырех российских военных самолетов в районе Аляски.

Кроме того, в апреле американские истребители перехватили двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Прошлым летом в Госдуме РФ пригрозили Соединенным Штатам планами "вернуть" Аляску с помощью псевдореферендума.

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