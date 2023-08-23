Британські Typhoon знову перехопили бомбардувальники РФ біля Шотландії

Зазначається, що нинішній інцидент стався вранці 21 серпня.

Як йдеться у релізі британського Міноборони, літаки спостерігали за російськими бомбардувальниками, коли вони проходили "в межах північної зони повітряного патрулювання НАТО".

Typhoon ВПС Британії були відправлені для перехоплення з військового аеродрому Лоссімут на північному сході Шотландії.

За словами міністра збройних сил Великої Британії Джеймса Гіппі, екіпажі в Лоссімуті постійно спостерігають за повітряним простором Сполученого Королівства і "завжди готові миттєво вжити заходів, щоб забезпечити безпеку нашої країни".

У заяві відомства зазначається, що після виконання місії Typhoon повернулися на свою базу.

Перехоплення російських літаків почастішали

Зазначимо, що цей інцидент із порушенням РФ повітряного простору Великої Британії став другим приблизно за тиждень. Так, 14 серпня Британія піднімала у повітря два винищувачі Typhoon для перехоплення російських бомбардувальників Ту-142 на північ від Шетландських островів.

Крім того, того ж дня, 14 серпня, ВПС Данії перехопили 2 російські бомбардувальники, які летіли "на територію НАТО".

Тоді ж протиповітряна оборона США зафіксувала підліт чотирьох російських військових літаків у районі Аляски.

А 18 серпня Японія підняла свої винищувачі на перехоплення патрульного літака військово-повітряних сил РФ Іл-38, що летів між Японським та Східно-Китайським морями.

Нагадаємо також, що лише за червень британські винищувачі перехопили понад 20 російських літаків, що знаходилися поблизу повітряного простору Північноатлантичного альянсу.