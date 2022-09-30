Британия не признает аннексию Россией оккупированных территорий Украины, - Трасс

Великобритания никогда не согласится с российской аннексией оккупированных Луганской, Донецкой, и частично оккупированных Запорожской и Херсонской областей. Лондон не будет признавать аннексию.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Она обвинила российского диктатора Владимира Путина в том, что он действует в нарушение международного права с явным пренебрежением к жизни украинского народа, который он утверждает, что представляет.

Трасс также заявила, что нельзя позволить Путину изменять международные границы с помощью грубой силы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум главе РФ Владимиру Путину о признании "референдумов" и последующих переговоров. По словам украинского лидера, в случае признания "референдумов", ему с Путиным больше не о чем говорить.

Как известно, поглощающее большинство стран не признает так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

ЕС и США в свою очередь готовят очередной пакет санкций против России за попытку анекссии украинских территорий.

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