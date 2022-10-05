ua ru
Ср, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мирное соглашение между Россией и Украиной не должно включать компромисс по территориям, - Трасс

Новина українською →
Среда 05 октября 2022 14:30
Мирное соглашение между Россией и Украиной не должно включать компромисс по территориям, - Трасс Фото: Лиз Трасс, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о своей уверенности в победе Украины в войне против России. Добавила, что мирное соглашение между странами не должно включать земельные компромиссы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Выступая на ежегодной конференции правящей Консервативной партии Великобритании в Бирмингеме, Трасс заявила, что украинский народ борется не только за свою безопасность, но и за безопасность Британии и демократию во всем мире.

Трасс убеждена в том, что незаконная аннексия главой Кремля Владимиром Путиным является последним актом в его компании по подрыву демократии и нарушению международного права.

"Мы не должны поддаваться тем, кто хочет заключить соглашение, торгующее украинской землей. Они предлагают заплатить жизнями украинцев за иллюзию мира. Мы будем стоять с нашими украинскими друзьями, сколько бы времени это ни заняло. Украина может победить. Украина должна победить. И Украина победит", – заявил премьер Британии.

Напомним, РБК-Украина писалj о том, что президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным. Это стало ответом на попытку России аннексировать территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Российская Федерация
NEWS
ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро
ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро
DAILY
Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться