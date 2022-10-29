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В Британии допустили возмездие россиян после ложных обвинений в подрыве "Северных потоков"

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Суббота 29 октября 2022 21:35
В Британии допустили возмездие россиян после ложных обвинений в подрыве "Северных потоков" Фото: в Британии допустили возмездие россиян после ложных обвинений в подрыве "Северных потоков" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия может использовать фейковые обвинения Британии в подрыве газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" как причину для возмездия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оборонного комитета парламента Великобритании Тобиаса Элвуда в Twitter.

"Преднамеренная российская провокация, направленная на эскалацию напряженности за пределы Украины и оправдание российской военной эскалации. Разместив этот "фальшивый флаг" (скрытая операция, призванная обмануть - ред.) , мы должны ожидать, что Россия теперь "ответит". Украинский конфликт все больше переходит в нетрадиционное боевое пространство”, - написал Элвуд.

Напомним, 27 сентября на российских трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили несколько утечек газа. По словам шведских сейсмологов, причиной этому мог быть взрыв.

Сегодня, 29 октября, россияне прямо заявили, что специалисты ВМС Великобритании якобы "причастны к подрыву газопроводов".

В Минобороны Британии назвали такие обвинения страны-агрессора выдуманной историей.

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