У Британії допустили відплату росіян після хибних звинувачень у підриві "Північних потоків"

Росія може використати фейкові звинувачення Британії у підриві газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" як причину для відплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову оборонного комітету парламенту Великобританії Тобіаса Елвуда у Twitter .

"Умисна російська провокація, спрямована на ескалацію напруженості за межі України та виправдання російської військової ескалації. Розмістивши цей "фальшивий прапор" (прихована операція, покликана обдурити - ред.), ми повинні очікувати, що Росія тепер "відповість". Український конфлікт все більше перетворюється на нетрадиційний бойовий простір”, - написав Елвуд.

Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили кілька витоків газу. За словами шведських сейсмологів, причиною цього міг бути вибух.

Сьогодні, 29 жовтня, росіяни прямо заявили, що фахівці ВМС Великобританії нібито "причетні до підриву газопроводів".

У Міноборони Британії назвали такі звинувачення країни-агресора вигаданою історією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.