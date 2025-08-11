Британия считает, что Украина должна быть вовлечена в переговоры по войне

Великобритания считает, что Украина должна быть вовлечена в переговоры по прекращению боевых действий. Мир не может быть навязан Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера правительства Британии, которого цитирует Sky News.
"Мы никогда не будем доверять президенту Путину настолько, насколько это возможно, но мы будем поддерживать Украину, президента Трампа и европейские страны, когда мы вступаем в эти переговоры", - заявил спикер.
У премьера Британии Кира Стармера считают, что любой мир должен быть построен с Украиной, а не навязан ей. И Британия
"И мы не будем вознаграждать агрессию или ставить под угрозу суверенитет. Украина сама решит свое будущее, и мы будем поддерживать ее на каждом шагу", - добавил представитель.
Президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа. Саммит состоится в стратегическом месте - на Аляске.
По данным западных СМИ, Белый дом рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Аляску.
Кроме того, Трамп несколькими днями ранее заявил о возможности "обмена" территориями с Россией, включая возвращение некоторых районов Украине.
В ответ Владимир Зеленский напомнил, что территориальный вопрос закреплен в Конституции, а Украина не будет отдавать свои земли россиянам.
Европейские страны призывают к прямому участию Украины в переговорах. По словам премьера Польши Дональда Туска, США пообещали проконсультироваться с Европой перед встречей Трампа и Путина.
Подробнее о том, чего ждать от встречи Трампа и Путина - узнайте в материале РБК-Украина.