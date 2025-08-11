RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Британия считает, что Украина должна быть вовлечена в переговоры по войне

Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания считает, что Украина должна быть вовлечена в переговоры по прекращению боевых действий. Мир не может быть навязан Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера правительства Британии, которого цитирует Sky News.

"Мы никогда не будем доверять президенту Путину настолько, насколько это возможно, но мы будем поддерживать Украину, президента Трампа и европейские страны, когда мы вступаем в эти переговоры", - заявил спикер.

У премьера Британии Кира Стармера считают, что любой мир должен быть построен с Украиной, а не навязан ей. И Британия

"И мы не будем вознаграждать агрессию или ставить под угрозу суверенитет. Украина сама решит свое будущее, и мы будем поддерживать ее на каждом шагу", - добавил представитель.

 

Встреча Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа. Саммит состоится в стратегическом месте - на Аляске.

По данным западных СМИ, Белый дом рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Аляску.

Кроме того, Трамп несколькими днями ранее заявил о возможности "обмена" территориями с Россией, включая возвращение некоторых районов Украине.

В ответ Владимир Зеленский напомнил, что территориальный вопрос закреплен в Конституции, а Украина не будет отдавать свои земли россиянам.

Европейские страны призывают к прямому участию Украины в переговорах. По словам премьера Польши Дональда Туска, США пообещали проконсультироваться с Европой перед встречей Трампа и Путина.

Подробнее о том, чего ждать от встречи Трампа и Путина - узнайте в материале РБК-Украина.

