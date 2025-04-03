Британия ответит на новые пошлины Трампа с "холодной и спокойной головой", - Стармер
Новые пошлины, которые ввел президент США Дональда Трампа, будут иметь экономическое влияние. Однако правительство Британии отреагирует с "холодной и спокойной головой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Британии Кира Стармера, которого цитирует The Guardian.
Стармер встретился с руководителями британских компаний и настоял, что правительство отреагирует на новые тарифы США с "холодной и спокойной головой".
По его словам, правительство сосредоточится на принятии решений, "руководствуясь только нашими национальными интересами", и на том, чтобы "положить деньги в карманы работающих людей".
Относительно возможного ответа на пошлины США Стармер отметил, что "ничто не снимается с повестки дня".
Как пишет The Guardian, Великобритания ожидала введения 20% ставки от США. Поэтому британское правительство выразило облегчение после введения 10% пошлин.
Торговая война Трампа
Президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на товары из других стран. Это исторический шаг, который всколыхнул мир. СМИ пишут, что действия Трампа могут стать "третьим экономическим землетрясением" за 17 лет.
В отношении Украины вводится базовая пошлина 10%. Как пояснили в Минэкономики, для Украины это сложно, но не критично.
В Европейском Союзе заявили, что готовы принять ответные контрмеры, если переговоры с США провалятся. Китай угрожает США, что тоже применит контрмеры для защиты собственных интересов.
Подробнее о пошлинах Трампа и как реагирует на это мир - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.