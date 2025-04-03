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Британия ответит на новые пошлины Трампа с "холодной и спокойной головой", - Стармер

Лондон, Четверг 03 апреля 2025 11:29
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Британия ответит на новые пошлины Трампа с "холодной и спокойной головой", - Стармер Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Новые пошлины, которые ввел президент США Дональда Трампа, будут иметь экономическое влияние. Однако правительство Британии отреагирует с "холодной и спокойной головой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Британии Кира Стармера, которого цитирует The Guardian.

Стармер встретился с руководителями британских компаний и настоял, что правительство отреагирует на новые тарифы США с "холодной и спокойной головой".

По его словам, правительство сосредоточится на принятии решений, "руководствуясь только нашими национальными интересами", и на том, чтобы "положить деньги в карманы работающих людей".

Относительно возможного ответа на пошлины США Стармер отметил, что "ничто не снимается с повестки дня".

Как пишет The Guardian, Великобритания ожидала введения 20% ставки от США. Поэтому британское правительство выразило облегчение после введения 10% пошлин.

Торговая война Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на товары из других стран. Это исторический шаг, который всколыхнул мир. СМИ пишут, что действия Трампа могут стать "третьим экономическим землетрясением" за 17 лет.

В отношении Украины вводится базовая пошлина 10%. Как пояснили в Минэкономики, для Украины это сложно, но не критично.

В Европейском Союзе заявили, что готовы принять ответные контрмеры, если переговоры с США провалятся. Китай угрожает США, что тоже применит контрмеры для защиты собственных интересов.

Подробнее о пошлинах Трампа и как реагирует на это мир - в материале РБК-Украина.

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