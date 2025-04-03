Британія відповість на нові мита Трампа з "холодною і спокійною головою", - Стармер
Нові мита, які запровадив президент США Дональда Трампа, матимуть економічний вплив. Проте уряд Британії відреагує з "холодною і спокійною головою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, якого цитує The Guardian.
Стармер зустрівся з керівниками британських компаній і наполіг, що уряд відреагує на нові тарифи США з "холодною і спокійною головою".
За його словами, уряд зосередиться на прийнятті рішень, "керуючись лише нашими національними інтересами", і на тому, щоб "покласти гроші в кишені працюючих людей".
Щодо можливої відповіді на мита США Стармер зазначив, що "ніщо не знімається з порядку денного".
Як пише The Guardian, Британія очікувала запровадження 20% ставки від США. Тому британський уряд висловив полегшення після запровадження 10% мит.
Торгівельна війна Трампа
Президент США Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на товари з інших країн. Це історичний крок, який сколихнув світ. ЗМІ пишуть, що дії Трампа можуть стати "третім економічним землетрусом" за 17 років.
Щодо України запроваджується базове мито 10%. Як пояснили у Мінекономіки, для України це складно, але не критично.
В Європейському Союзі заявили, що готові вжити контрзаходів у відповідь, якщо переговори з США проваляться. Китай погрожує США, що теж застосує контрзаходи для захисту власних інтересів.
Детальніше про мита Трампа і як реагує на це світ - у матеріалі РБК-Україна.
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