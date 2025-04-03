Британія відповість на нові мита Трампа з "холодною і спокійною головою", - Стармер

Нові мита, які запровадив президент США Дональда Трампа, матимуть економічний вплив. Проте уряд Британії відреагує з "холодною і спокійною головою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, якого цитує The Guardian.

Стармер зустрівся з керівниками британських компаній і наполіг, що уряд відреагує на нові тарифи США з "холодною і спокійною головою".

За його словами, уряд зосередиться на прийнятті рішень, "керуючись лише нашими національними інтересами", і на тому, щоб "покласти гроші в кишені працюючих людей".

Щодо можливої відповіді на мита США Стармер зазначив, що "ніщо не знімається з порядку денного".

Як пише The Guardian, Британія очікувала запровадження 20% ставки від США. Тому британський уряд висловив полегшення після запровадження 10% мит.