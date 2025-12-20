Британия колеблется из-за активов РФ для Украины: в The Times объяснили дилемму Стармера
Лидеры Европейского Союза решением предоставить Украине 90 миллиардов евро поставили британского премьер-министра Кира Стармера в "затруднительное положение". Стармер всегда был адептом идеи использовать активы РФ для помощи Украине - поскольку без них сделать вклад в кредит будет трудно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
"Президент Зеленский благодарен Европе за то, что она наконец пришла ему на помощь, несмотря на нежелание Вашингтона это делать, по крайней мере он сможет выплачивать зарплату своим войскам и покупать оружие еще в течение двух лет. Но агрессор не был непосредственно наказан", - пишет издание о решении Европы предоставить Украине кредит, как совместное заимствование.
Сопротивление Бельгии, страх некоторых государств перед якобы "возмездием" со стороны России и нежелание навредить так называемой "репутации еврозоны" вместе с риском создания прецедента конфискации вражеских активов привели к тому, что Евросоюз принял совсем другое решение.
Дилемма Стармера
Издание отмечает, что отдельно решение ЕС поставило в "затруднительное положение" Стармера. В Великобритании заморожено более 8 млрд фунтов активов России, а Стармер всегда поддерживал идею использовать российские средства для помощи Украине.
Однако сейчас лидеры Европейского Союза предлагают Стармеру сделать свой вклад в кредит для Украины, даже несмотря на то, что страна не является членом ЕС. Без использования замороженных активов России сделать это будет трудно.
"Будучи вне ЕС, он (Стармер, - ред.) может самостоятельно принять решение о том, делать ли это... С другой стороны, Путин, который назвал любую попытку использовать российские деньги для выплат Украине "грабежом", непременно примет ответные меры", - отметило издание.
Впрочем, риски "экономического возмездия" со стороны РФ крайне малы. Большинство британских инвестиций в России уже списано. Однако Британия должна быть готова к другим попыткам мести со стороны России, и это не должно остановить правительство от дальнейших действий, которые навредят российскому режиму.
"Было бы разумно также скоординировать эти действия с другими странами, не входящими в ЕС, которые имеют российские активы, в частности Канадой и Японией, чтобы послать сильный сигнал солидарности с Украиной. Россия начала войну... Россия должна заплатить", - резюмировало издание.
Отметим, тем временем другие издания пишут, что правительство Британии исключило собственную попытку использовать 8 млрд фунтов стерлингов замороженных активов РФ, хранящихся в британских банках, в поддержку Украины. Лондон не будет в одностороннем порядке использовать замороженные активы РФ.
Это произошло из-за того, что 18 и 19 декабря в Евросовете так и не решились забрать замороженные активы РФ. Этому способствовали угрозы России, давление со стороны США, опасения Бельгии (где хранится большая часть активов), и стандартные противники помощи Украине вроде Венгрии и Словакии. Но взамен лидеры ЕС все же выделили Украине на 2026 и 2027 годы 90 млрд евро, не задев активов Москвы.