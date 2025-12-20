Британия колеблется из-за активов РФ для Украины: в The Times объяснили дилемму Стармера

Лидеры Европейского Союза решением предоставить Украине 90 миллиардов евро поставили британского премьер-министра Кира Стармера в "затруднительное положение". Стармер всегда был адептом идеи использовать активы РФ для помощи Украине - поскольку без них сделать вклад в кредит будет трудно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

"Президент Зеленский благодарен Европе за то, что она наконец пришла ему на помощь, несмотря на нежелание Вашингтона это делать, по крайней мере он сможет выплачивать зарплату своим войскам и покупать оружие еще в течение двух лет. Но агрессор не был непосредственно наказан", - пишет издание о решении Европы предоставить Украине кредит, как совместное заимствование.

Сопротивление Бельгии, страх некоторых государств перед якобы "возмездием" со стороны России и нежелание навредить так называемой "репутации еврозоны" вместе с риском создания прецедента конфискации вражеских активов привели к тому, что Евросоюз принял совсем другое решение.

Дилемма Стармера

Издание отмечает, что отдельно решение ЕС поставило в "затруднительное положение" Стармера. В Великобритании заморожено более 8 млрд фунтов активов России, а Стармер всегда поддерживал идею использовать российские средства для помощи Украине.

Однако сейчас лидеры Европейского Союза предлагают Стармеру сделать свой вклад в кредит для Украины, даже несмотря на то, что страна не является членом ЕС. Без использования замороженных активов России сделать это будет трудно.

"Будучи вне ЕС, он (Стармер, - ред.) может самостоятельно принять решение о том, делать ли это... С другой стороны, Путин, который назвал любую попытку использовать российские деньги для выплат Украине "грабежом", непременно примет ответные меры", - отметило издание.

Впрочем, риски "экономического возмездия" со стороны РФ крайне малы. Большинство британских инвестиций в России уже списано. Однако Британия должна быть готова к другим попыткам мести со стороны России, и это не должно остановить правительство от дальнейших действий, которые навредят российскому режиму.

"Было бы разумно также скоординировать эти действия с другими странами, не входящими в ЕС, которые имеют российские активы, в частности Канадой и Японией, чтобы послать сильный сигнал солидарности с Украиной. Россия начала войну... Россия должна заплатить", - резюмировало издание.