ua en ru
Сб, 20 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Британія вагається щодо активів РФ для України: у The Times пояснили дилему Стармера

Велика Британія, Субота 20 грудня 2025 21:11
UA EN RU
Британія вагається щодо активів РФ для України: у The Times пояснили дилему Стармера Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Лідери Європейського Союзу рішенням надати Україні 90 мільярдів євро поставили британського прем'єр-міністра Кіра Стармера у "скрутне становище". Стармер завжди був адептом ідеї використати активи РФ для допомоги Україні - оскільки без них зробити внесок у кредит буде важко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

"Президент Зеленський вдячний Європі за те, що вона нарешті прийшла йому на допомогу, попри небажання Вашингтона це робити, принаймні він зможе виплачувати зарплату своїм військам і купувати зброю ще протягом двох років. Але агресор не був безпосередньо покараний", - пише видання щодо рішення Європи надати Україні кредит, як спільне запозичення.

Опір Бельгії, страх деяких держав перед нібито "відплатою" з боку Росії та небажання нашкодити так званій "репутації єврозони" разом з ризиком створення прецеденту конфіскації ворожих активів призвели до того, що Євросоюз прийняв зовсім інше рішення.

Дилема Стармера

Видання зазначає, що окремо рішення ЄС поставило у "скрутне становище" Стармера. У Великій Британії заморожено понад 8 млрд фунтів активів Росії, а Стармер завжди підтримував ідею використати російські кошти для допомоги Україні.

Проте зараз лідери Європейського Союзу пропонують Стармеру зробити свій внесок у кредит для України, навіть попри те, що країна не є членом ЄС. Без використання заморожених активів Росії зробити це буде важко.

"Будучи поза межами ЄС, він (Стармер, - ред.) може самостійно прийняти рішення про те, чи робити це... З іншого боку, Путін, який назвав будь-яку спробу використовувати російські гроші для виплат Україні "грабунком", неодмінно вживе заходів у відповідь", - зазначило видання.

Втім, ризики "економічної відплати" з боку РФ вкрай малі. Більшість британських інвестицій в Росії вже списана. Проте Британія повинна бути готова до інших спроб помсти з боку Росії, і це не повинно зупинити уряд від подальших дій, які зашкодять російському режиму.

"Було б розумно також скоординувати ці дії з іншими країнами, що не входять до ЄС, які мають російські активи, зокрема Канадою та Японією, щоб надіслати сильний сигнал солідарності з Україною. Росія почала війну... Росія має заплатити", - резюмувало видання.

Зазначимо, тим часом інші видання пишуть, що уряд Британії виключив власну спробу використати 8 млрд фунтів стерлінгів заморожених активів РФ, що зберігаються в британських банках, на підтримку України. Лондон не буде в односторонньому порядку використовувати заморожені активи РФ.

Це сталося через те, що 18 та 19 грудня у Єврораді так і не наважилися забрати заморожені активи РФ. Цьому сприяли погрози Росії, тиск з боку США, побоювання Бельгії (де зберігається більша частина активів), і стандартні противники допомоги Україні на кшталт Угорщини та Словаччини. Але натомість лідери ЄС все ж виділили Україні на 2026 і 2027 роки 90 млрд євро, не зачепивши активів Москви.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Україна Великобританія Кір Стармер
Новини
Відключення тривають: в "Укренерго" визначилися з графіками на 21 грудня
Відключення тривають: в "Укренерго" визначилися з графіками на 21 грудня
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ