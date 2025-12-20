ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

Британия отказалась использовать замороженные активы РФ для помощи Украине, - FT

Суббота 20 декабря 2025 03:29
Британия отказалась использовать замороженные активы РФ для помощи Украине, - FT Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Правительство Британии исключило собственную попытку использовать 8 млрд фунтов стерлингов замороженных активов РФ, хранящихся в британских банках, на поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Отказ произошел после того, как утром в пятницу, 19 декабря, провалилось аналогичное предложение ЕС. Вместо этого лидеры Евросоюза заключили соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, заимствованного под залог общего бюджета блока.

Поэтому в пятницу британские официальные лица заявили, что Лондон не будет в одностороннем порядке использовать замороженные активы РФ для помощи Украине, поскольку планировал сделать это только в тесном сотрудничестве с Австралией, Канадой и ЕС.

'Мы не будем двигаться вперед без международных партнеров. (Великобритания - ред.) продолжит тесно сотрудничать с G7 и ЕС по вопросам финансирования Украины", - сказал представитель правительства.

В то же время глава Минфина Британии Рейчел Риза добавила, что страна будет "в срочном порядке" сотрудничать с партнерами, чтобы обеспечить Киеву необходимое финансирования. По ее словам, поддержка Украины со стороны Великобритании остается "непоколебимой".

Также в пятницу официальные лица Великобритании заявили, что правительство "перепрофилирует" гарантии на сумму 2 млрд долларов для кредитования Всемирного банка, продлив существующие обязательства до 2026 года для "неотложных финансовых потребностей" Украины.

Что предшествовало

Напомним, 18 и 19 декабря в Брюсселе проходил саммит лидеров ЕС, на котором должны были принять решение о финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы. В частности, рассматривался вопрос конфискации замороженных российских активов.

Однако в Евросовете так и не решились забрать активы РФ. Этому способствовали угрозы России, давление со стороны США, опасения Бельгии (где хранится большая часть активов), и стандартные противники помощи Украине по типу Венгрии и Словакии. Но вместо этого лидеры ЕС все же выделили Украине на 2026 и 2027 годы 90 млрд евро, не тронув активы Москвы.

Как объяснил министр финансов Сергей Марченко, эти деньги являются безвозвратными и беспроцентными. Погашение может состояться только после того, как РФ компенсирует Украине убытки, нанесенные войной.

