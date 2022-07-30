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Британія вимагає розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці, - посол

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Оленівка, Субота 30 липня 2022 12:31
Британія вимагає розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці, - посол Фото: посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Удар по колонії з українськими військовополоненими в Оленівці потребує розслідування. Це виглядає як частина найгірших порушень прав людини та можливих воєнних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла Великої Британії в Україні Мелінду Сіммонс.

"Оленівка потребує розслідування. Це виглядає, як частина все більш тривожної моделі найгірших видів порушень прав людини й можливих воєнних злочинів, які безкарно скоюються на окупованому сході України", - написала вона.

Нагадаємо, російські окупанти вчинили теракт в Оленівській колонії та звинуватили в ньому українських військових. Як заявили російські пропагандисти, мова йде про щонайменше 53 загиблих військових.

На це згодом відреагував президент Володимир Зеленський, він заявив, Росію мають визнати країною-терористом.

Тим часом росіяни виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок теракту - українська сторона вже прокоментувала це.

Детальніше про теракт читайте в матеріалі "Навмисно продумане вбивство: все що відомо про удар росіян по колонії в Оленівці".

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