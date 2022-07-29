Рішення має бути зараз: Зеленський закликав визнати Росію країною-терористом
Росію мають визнати країною-терористом після масового вбивства українських військовополонених в Оленівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.
Президент зазначив, що рішення необхідне вже зараз
"Має бути чітке юридичне визнання Росії державою-терористом. Особливо я звертаюся до Сполучених Штатів Америки", - заявив Зеленський.
Він підкреслив, що удар по Оленівці - це свідомий російський воєнний злочин, масове вбивство українських військовополонених.
"Зараз гаранти (МКЧХ і ООН - ред.) мають реагувати. Маємо захистити життя сотень українських військовополонених", - сказав президент.
Раніше українські органи влади опублікували спільну заяву про масове вбивство військовополонених з боку Росії.
Детальніше про теракт читайте в матеріалі "Навмисне продумане вбивство: все що відомо про удар росіян по колонії в Оленівці".
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