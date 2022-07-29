Умисно продумане вбивство: все що відомо про удар росіян по колонії в Оленівці

Російські окупанти обстріляли колонію в тимчасово окупованій Оленівці (Донецька область), де знаходилися полонені українські бійці. ЗМІ ворога вже вибухнули масовими звинуваченнями, в свою чергу Україна спростувала всі цинічні заяви ворога.

Все що відомо про удар по колонії та для чого агресор це спланував - в матеріалі РБК-Україна.

З чого все почалося

Російські ЗМІ сьогодні почали розганяти фейк Міністерства оборони РФ про те, що нібито вночі 29 липня, у слідчому ізоляторі Оленівки у так званій "ДНР" загинули 40 українських військовополонених, а 75 дістали поранення.

При цьому так звані "оцінки кількості поранених українських полонених" у ворога різняться "від 75 до 130".

Генштаб спростував

Після чого в Генштабі ЗСУ повідомили, Збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, де утримувалися зокрема і українські полонені.

"Російські окупанти, таким чином, переслідували свої злочинні цілі - звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області", - пояснили у відомстві.

Тим часом СтатКомЗСУ також назвав цинічний удар ворога нічим іншим, як приховати власні сліди тортур та вбивств.

Там також вказують на важливу деталь, кожен постріл HIMARS (про удар яким і заявляють пропагандистські ЗМІ) чітко фіксується, від часу пуску, до локації влучання, а отже - не міг вдарити саме по колонії.

Реакція ОП

Своєю чергою радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував інцидент та по пунктах описав, чому саме Росія здійснила цей злочин і навіщо їй це потрібно, цитуємо:

По-перше, має місце ретельно спланований удар по колонії, що був завданий російськими військами. В Оленівці немає оперативних військових цілей для української армії. Більш того, наші Збройні сили мають всі інструменти для точної ідентифікації об’єктів, які мають бути знищені: складів снарядів, оперативно-тактичних штатів, паливних баз.

Більш того, наші Збройні сили мають всі інструменти для точної ідентифікації об’єктів, які мають бути знищені: складів снарядів, оперативно-тактичних штатів, паливних баз. По-друге, масштабність та швидкість інформаційної кампанії з боку російських пропагандистів вказують на те, що це була саме спланована та організована акція. Ми знаємо, що частину полонених захисників перевели в барак, в який відбулося влучання, за декілька днів до злочину. Класична, цинічна та дуже продумана false flag operation.

вказують на те, що це була саме спланована та організована акція. Ми знаємо, що Класична, цинічна та дуже продумана false flag operation. Мета "оленівського злочину" - приховати зростаючі свідчення про масштаби російських військових злочинів та тортур, зірвати домовленості щодо обмінів, дискредитувати ЗСУ та (в даному випадку) конкретні моделі іноземної реактивної зброї, яка наводить жах на російських окупантів.

та (в даному випадку) конкретні моделі іноземної реактивної зброї, яка наводить жах на російських окупантів. Четверте - точність ЗСУ доведена численними палаючими російськими складами, логістичними пунктами, командними центрами та мостами Херсонської області. Все, що знищує Україна, має автоматичне підтвердження різними фіксуючими інструментами.

численними палаючими російськими складами, логістичними пунктами, командними центрами та мостами Херсонської області. Все, що знищує Україна, має автоматичне підтвердження різними фіксуючими інструментами. П'яте - російські істеричні заяви на випередження, що удар був нанесений по полонених українських захисниках, - щоб створити резонанс в Україні та налаштувати населення різних країн проти наших Збройних сил. Мотив зрозумілий. Дійсні особи загиблих буде встановлювати українська розвідка та спецслужби.

та налаштувати населення різних країн проти наших Збройних сил. Мотив зрозумілий. Дійсні особи загиблих буде встановлювати українська розвідка та спецслужби. У будь-якому випадку має місце умисне, цинічне, продумане масове вбивство росіянами українських полонених громадян, що буде розслідуватися Офісом Генерального прокурора та міжнародними слідчими групами.

"Очевидно, що по мірі насуваючихся тактичних поразок, Росія буде вдаватися до нових людожерських провокацій аби промотувати їх на глобальні ринки. Вимагаємо також негайної та жорсткої реакції ООН та інших міжнародних організацій - Росію треба виключити з будь-яких міжнародних інституцій", - закликав Подоляк.