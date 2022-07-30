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В Україні ініціювали перевірку списку жертв в Оленівці, оприлюдненого РФ: що відомо

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Донбас, Субота 30 липня 2022 12:08
В Україні ініціювали перевірку списку жертв в Оленівці, оприлюдненого РФ: що відомо Фото: в Україні ініціювали перевірку списку жертв в Оленівці (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок теракту проти українських полонених в колонії окупованої Оленівки Донецької області. В "Азові" перевіряють його достовірність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Патронатної служби полку.

"Інформуємо: наразі ми - Патронатна служба "Азову" - не можемо підтвердити чи спростувати ці повідомлення та перевіряємо їх на достовірність", - йдеться в повідомленні.

В Патронатній службі наголошують, що імена поранених та загиблих в Оленівці повідомляють родинам в індивідуальному порядку.

"Жодна українська чи міжнародна інституція не може підтвердити чи спростувати списки, розміщені в російських ЗМІ", - додали в "Азові".

До того ж уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону заявив інформацію щодо списків загиблих та поранених в Оленівці.

"Я запросив інформацію. Я знаю, що у російської сторони є списки, але ми їх не отримували", - сказав він.

Він додав, що запросив інформацію про загиблих та поранених у МКЧХ, але система працює таким чином, що дані про загиблих надаються безпосередньо родичам.

Крім того, за його словами, дані про загиблих та поранених приблизно співпадають з тими, що заявила Росія.

Що відомо про теракт у Оленівці

29 липня окупанти вбили близько 40 і поранили близько 130 українських полонених, щоб приховати знущання з них. У Росії ж заявили, що нібито ЗСУ з HIMARS завдали удару по колонії в окупованій Оленівці, де утримувалися полонені українські військові, у тому числі зі складу полку "Азов". У Генштабі ЗСУ заявили, що Росія навмисне завдала удару по колонії в населеному пункті Оленівка Донецької області, де на той момент утримувалися українські полонені, що призвело до численних жертв. Пізніше стало відомо, що російські окупанти заздалегідь планували обстріл колонії в Оленівці Донецької області. Факт масового вбивства українців у колонії, який було сплановано, підтвердило перехоплення розмови окупантів.

Як повідомлялося, в "Азові" встановлюють дані загиблих українських полонених, які перебували в бараку колонії в Оленівці, обстріляному російською стороною.

Детальніше про трагедію в колонії Оленівки – у матеріалі РБК-Україна.

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