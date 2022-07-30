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Британия требует расследования убийства украинских военнопленных в Еленовке, - посол

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Оленевка, Суббота 30 июля 2022 12:31
Британия требует расследования убийства украинских военнопленных в Еленовке, - посол Фото: посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Удар по колонии с украинскими военнопленными в Еленовке требует расследования. Это выглядит как часть худших нарушений прав человека и военных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Еленовка нуждается в расследовании. Это выглядит, как часть все более тревожной модели худших видов нарушений прав человека и возможных военных преступлений, которые безнаказанно совершаются на оккупированном востоке Украины", - написала она.

Напомним, российские оккупанты совершили теракт в Еленовской колонии и обвинили в нем украинских военных. Как заявили российские пропагандисты, речь идет о меньшей мере 53 погибших военных.

На это впоследствии отреагировал президент Владимир Зеленский, он заявил, Россию должны признать страной-террористом,

Между тем россияне выложили список фамилий раненых и погибших в результате теракта - украинская сторона уже прокомментировала это.

Подробнее о теракте читайте в материале "Преднамеренно продуманное убийство: все что известно об ударе россиян по колонии Еленовке".

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Великобритания Еленовка
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