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Росія замітає сліди тортур та вбивств: окупанти заявили про обстріл колонії в Оленівці

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Донецька область, П'ятниця 29 липня 2022 13:03
Росія замітає сліди тортур та вбивств: окупанти заявили про обстріл колонії в Оленівці Фото: окупанти заявили про обстріл колонії в Оленівці, звинувативши ЗСУ (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти почали масово повідомляти, що нібито ЗСУ з HIMARS завдали удару по колонії у тимчасово окупованій Оленівці, де утримувалися полонені українські військові, у тому числі зі складу полку "Азов". Так ворог хоче приховати власні злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтартКом ЗСУ.

Зазначено, насамперед - кожен постріл М142 HIMARS чітко фіксується, від часу пуску, до локації влучання.

"Такими звинуваченнями москалі лише підставляють себе на ешафот! Але ж такі є вимоги тупої пропаганди! Далі. ЗСУ завдають удару високоточною зброєю за місцем, де утримуються українські ж полонені? Що за дика маячня? Хто в це взагалі повірить, крім споживачів інформаційного фаст-фуду, які вижили з розуму?" - йдеться в повідомленні.

Таким чином росіяни спробували приховати злочини проти полонених, що вони робили весь цей час.

"Знущання, тортури, вбивства. Щоб замістити сліди і було завдано удару по колонії. Чекаємо на додаткову інформацію. Але просто хочемо нагадати, що найближчим часом у Херсонській області у ВСУ цілком міг би з'явитися масштабний обмінний фонд полонених РОА. Тепер він може і не з'явитися...", - підкреслюють в повідомленні.

Зазначимо, тим часом Телеграм-канали окупантів масово повідомляють про загибель українців, яких утримували в колонії у Оленівці Донецької області.

Вони посилаються на заяву так званого "першого заступника міністра інформації ДНР" Данила Безсонова.

Ворог нібито заявляє про 40 загиблих та 130 поранених.

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