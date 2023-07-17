Британия ввела новые санкции против россиян, причастных к депортации украинских детей

Великобритания в понедельник, 17 июля, анонсировала санкции против 14 россиян, причастных к незаконной депортации украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

"Сегодняшние санкции привлекают к ответственности тех, кто поддерживает режим Путина, включая тех, кто желает уничтожить Украину, разрушить ее национальную идентичность и стереть ее будущее", - заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

В частности, в санкционном списке оказались:

министр образования РФ Сергей Кравцов;

уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова;

министр культуры РФ Ольга Любимова;

губернатор Камчатского края Владимир Солодов;

пропагандист Антон Красовский;

политтехнолог Тимофей Сергийцев;

руководитель оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев;

глава Адыгеи Мурат Кумпилов;

детский центр Артек в Крыму.

Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию.

Санкции Британии против России

С самого начала вторжения в Украину Великобритания ввела ряд санкций против РФ. Под ограничения подверглись сотни физических и юридических лиц, новые пакеты ограничений страна регулярно объявляет и продолжает работать над разработкой новых санкций.

Недавно в рамках новых санкций против Беларуси Великобритания ввела ограничения на экспорт, а также попыталась закрыть лазейки для обхождения санкций Россией.

Также в мае Британия ввела дополнительные санкции против России. В список вошли 86 россиян и компаний, в том числе "Росбанк" и "Тинькофф Банк", 9 организаций, связанных с "Росатомом".

Кроме того, 19 июня Британия представила закон, который позволит ей сохранить санкции против России до тех пор, пока Москва не выплатит Украине компенсацию.