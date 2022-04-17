У Британії знайдені особняки російських олігархів на 1 млрд доларів, - ВВС

Так, Роман Абрамович пов'язаний з 50 об'єктами нерухомості в Лондоні загальною вартістю 230 млн фунтів (близько 300 млн дол.), включаючи особняк з 15 спальнями в Кенсінгтоні.

Алішеру Усманову приписують два особняки в Лондоні загальною вартістю понад 150 млн фунтів (близько 195,5 млн дол.). Представник Усманова заявив, що більшість нерухомості мільярдера у Великобританії, а також яхта вартістю 600 млн доларів. раніше були "передані в безвідкличний траст", що потенційно вивело їх з-під санкцій.

Олегу Дерипасці належить особняк Hamstone House в Вейбріджі, графство Суррей. У 2001 році кіпрська компанія Edenfield Investments Limited придбала особняк за 7,1 млн фунтів (понад 9 млн дол.). Також у Дерипаски великий будинок на Белгрейв-сквер, який зайняли протестувальники проти війни в Україні.

Михайло Фрідман володіє величезною будівлею Athlone House на півночі Лондона, за яку у 2016 році він заплатив 65 млн фунтів (близько 84,7 млн дол.). Герман Хан володіє акціями Сейшельської компанії Apilosa Corporation. Документи земельного кадастру показують, що у 2008 році компанія заплатила 62 млн фунтів (близько 80,8 млн дол.) за дві квартири поблизу Букінгемського палацу. Ще дві квартири в цьому районі Хан купив у 2005 році. За документами, у 2018 році вони були переведені на ім'я його дружини.

Падчерка глави МЗС РФ Сергія Лаврова Поліна Ковальова купила квартиру в Кенсінгтоні за 4 млн фунтів (5,2 млн дол.) у 2016 році, коли їй був 21 рік. З ім'ям Аркадія Ротенберга пов'язують особняк Upper Ribsden в селі Віндлшем, який у 2012 році за 27,5 млн фунтів (близько 35,8 млн дол.) купила компанія Ravendark Holdings Limited, зареєстрована на Віргінських островах.