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Британія заарештувала першу суперяхту в рамках санкцій проти Росії

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Лондон, Вівторок 29 березня 2022 16:42
Британія заарештувала першу суперяхту в рамках санкцій проти Росії Фото: Британія заарештувала першу російську яхту (bbc.com)
Автор: Наталія Юрченко

Великобританія заарештувала першу суперяхту в рамках санкцій проти Російської Федерації. Ймовірно, судно належить одному з російських олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Відзначається, що 58,5-метрова яхта Phi вартість 38 млн фунтів стерлінгів вперше була ідентифікована як потенційно російська 13 березня. Її походження було приховано. Компанія, на яку зареєстровано судно, базується на островах Сент-Кітс і Невіс, але яхта несла мальтійський прапор.

Судно зайшло в порт Лондона на церемонію нагородження супер'яхт і повинно було відправитися о 12:00 29 березня.

Яскраво-синя яхта має винний льох, а також басейн з прісною водою і пентхаус на верхній палубі.

Нагадаємо, раніше Іспанія заарештувала яхту, яка, ймовірно, належить гендиректору "Роснефти" Ігорю Сєчіну.

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Санкції проти Росії Російська Федерація яхта
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