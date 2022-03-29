Британія заарештувала першу суперяхту в рамках санкцій проти Росії

Великобританія заарештувала першу суперяхту в рамках санкцій проти Російської Федерації. Ймовірно, судно належить одному з російських олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Відзначається, що 58,5-метрова яхта Phi вартість 38 млн фунтів стерлінгів вперше була ідентифікована як потенційно російська 13 березня. Її походження було приховано. Компанія, на яку зареєстровано судно, базується на островах Сент-Кітс і Невіс, але яхта несла мальтійський прапор.

Судно зайшло в порт Лондона на церемонію нагородження супер'яхт і повинно було відправитися о 12:00 29 березня.

Яскраво-синя яхта має винний льох, а також басейн з прісною водою і пентхаус на верхній палубі.