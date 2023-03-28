ua ru
Вт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британия и Польша договорились построить в Украине два села для переселенцев

Новина українською →
Лондон, Вторник 28 марта 2023 12:23
Британия и Польша договорились построить в Украине два села для переселенцев Фото: министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания и Польша договорились построить в Украине два временных села. Они будут предназначены для размещения переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Временные села построят во Львовской и Полтавской областях. Британия пообещала выделить 10 млн фунтов стерлингов на финансирование временных сел.

В британском правительстве заявили, что в населенных пунктах смогут проживать около 700 человек.

"В течение последнего года Путин продолжал нацеливаться на гражданские дома и инфраструктуру, за что украинский народ заплатил высокую цену. Это новое британско-польское партнерство поможет обеспечить светом, теплом и домами наиболее нуждающихся", - сказал министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Напомним, премьер Польши заявил, что Варшава увеличит производство боеприпасов своей и украинской армии.

Также известно, что украинские военные закончили обучение на танках Challenger 2 в Британии, а сегодня министр обороны Алексей Резников показал британские танки, уже прибывшие в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Польша Война в Украине
NEWS
В восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей
В восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей
DAILY
В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем