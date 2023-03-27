Польша увеличит производство боеприпасов для своей и украинской армии, - премьер

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на пресс-конференции .

"В ближайшие дни Совет министров примет специальную долгосрочную программу, которая будет поддерживать производство боеприпасов в разных частях нашей страны. Мы хотим, чтобы частные и государственные компании производили боеприпасы. Сегодня мы знаем, что этих боеприпасов не хватает во всей Европе, и я могу сказать, что не секрет, что их не хватает во всем НАТО", - заявил Моравецкий.

По словам Моравецкого, Польша присоединилась к программе ЕС по совместной закупке боеприпасов для украинской армии, которые являются наибольшей потребностью для наших воинов сегодня.

"Поэтому, как мы договорились на последнем Европейском Совете, мы будем поставлять эти боеприпасы, при этом финансирование будет осуществляться из бюджета ЕС", - добавил премьер.

Также Моравецкий отметил, что программа ЕС по передаче ВСУ миллиона снарядов до конца года, является очень амбициозной.

"Но я убежден, что после очень стремительного увеличения производственных мощностей нашей ОПК такие объемы не будут слишком амбициозными", - отметил премьер.