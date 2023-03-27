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Украинские военные закончили обучение на танках Challenger 2 в Британии

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Лондон, Понедельник 27 марта 2023 03:02
Украинские военные закончили обучение на танках Challenger 2 в Британии Фото: украинские военные закончили обучение на танках Challenger 2 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские экипажи вернулись домой после обучения в Британии на танках Challenger 2, которые, как ожидается, будут использованы в контрнаступлении против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Представители ВСУ отправились в Британию вскоре после того, как в январе британский премьер Риши Сунак объявил о передаче 14 танков Challenger 2. Ожидается, что украинские экипажи и танки будут на позициях к весеннему контрнаступлению.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что украинские солдаты вернутся на родину лучше оснащенными и обученными.

Куратор учебной миссии подполковник Джон Стоун назвал подготовку украинских защитников "огромной честью".

"Мы все очень поражены уровнем продемонстрированной компетентности и не сомневаемся, что наши друзья будут использовать танки Challenger 2 эффективнее всего в будущих сражениях в защиту своей родины", - отметил Стоун.

Помимо 14 британских танков Challenger, Британия отправляет Украине 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.

Ранее сообщалось, что вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение на 155-мм самоходной артиллерийской установке AS90 в Беликобритании.

Также мы писали, что в Британии показали обучение украинских бойцов на танках Challenger 2. К тому же, украинские защитники проходят обучение на ЗРК Samp-T в Италии.

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