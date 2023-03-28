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Британія та Польща домовилися побудувати в Україні два села для переселенців

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Лондон, Вівторок 28 березня 2023 12:23
Британія та Польща домовилися побудувати в Україні два села для переселенців Фото: міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Велика Британія та Польща домовилися побудувати в Україні два тимчасових села. Вони будуть призначені для розміщення переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що тимчасові села побудують у Львівській та Полтавській областях. Британія пообіцяла виділити 10 млн фунтів стерлінгів на фінансування тимчасових сіл.

У британському уряді заявили, що у населених пунктах зможуть проживати близько 700 осіб.

"Протягом останнього року Путін продовжував націлюватися на цивільні будинки та інфраструктуру, за що український народ заплатив високу ціну. Це нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих, хто найбільше цього потребує", - сказав міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Нагадаємо, прем'єр Польщі заявив, що Варшава збільшить виробництво боєприпасів для своєї та української армії.

Також відомо, що українські військові закінчили навчання на танках Challenger 2 у Британії, а сьогодні міністр оборони Олексій Резніков показав британські танки, які вже прибули до України.

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