Взрывы до тревоги в Киеве: в Воздушных силах объяснили, почему не успели предупредить

В Воздушных силах объяснили, почему вечером 12 октября в Киеве взрывы прогремели до сигнала тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Чиновник сказал, что сигнал тревоги может опаздывать. По его словам, такое случается не только в Киевской области, но и в прифронтовых регионах: сначала раздается взрыв от прилета, и только потом объявляют тревогу.

"К сожалению, такие случаи бывают", - сказал Игнат. Он объяснил, что противник хочет нанести Украине как можно больше вреда, поэтому использует разные моменты, чтобы ударить неожиданно.

Какие ракеты летели по Киеву

На этот раз было пять ракет, летевших по баллистической траектории. Их тип еще уточняют: это могли быть зенитные управляемые ракеты или Искандер-М, которыми россияне обычно бьют.

Игнат объяснил разницу между ними. Зенитная ракета создана, чтобы сбивать воздушные цели, но противник очень часто применяет ее по наземным объектам.

В первые годы войны это были С-300, которыми россияне нанесли много ударов по Харьковщине. С-400 имеет большую дальность, поэтому ее совмещают с другими ракетами во время атак на столицу, в том числе с севера.

Что известно о разведданных от партнеров

Воздушные силы и другие силы обороны получают разведданные от партнеров. Это, в частности, данные со спутников. Ими из Украины делятся не только Соединенные Штаты, но и другие страны НАТО.

Такая информация, по словам Игната, прежде всего бережет жизнь людей. Она касается активности вражеской стратегической авиации на аэродромах, движения кораблей в Черном и Каспийском морях, а также пусков баллистики или ракет С-400 из северных регионов, включая временно оккупированный Крым.

Но иногда эти данные в Украину не доходят. "Собственно, бывают моменты, когда эта информация не доходит. И это не первый подобный случай", - отметил он.

Есть и технические причины, добавил Игнат. Также, по его словам, речь идет о сотрудничестве с партнерами.

Он подчеркнул, что разведданные нужны Украине не только для ударов по территории противника. В первую очередь, они нужны, чтобы защищать города и людей и вовремя предупреждать об активизации россиян. "Соответственно, эта информация для нас крайне важна", - сказал Игнат.

Отдельно он упомянул о технических проблемах. "Если в этот раз были определенные технические проблемы, то наши специалисты разберутся с ними и вместе с партнерами будут устранять эти проблемы", - подытожил он.

Как сообщало РБК-Украина, вечером 12 октября в Киеве раздались взрывы еще до воздушной тревоги.

Воздушные силы уже после этого предупредили о скоростной цели в сторону столицы, а причины опоздания тогда не называли.