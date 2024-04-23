Британия существенно увеличит военную помощь для Украины

Глава правительства заявил об этом во время визита в Польшу во вторник, 23 апреля.

Он также предупредил, что Россия должна быть разгромлена, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение ее войск в Европу.

"Защита Украины от жестоких амбиций России является жизненно важным для нашей безопасности и для всей Европы. Если Путину будет позволено достичь успеха в этой агрессивной войне, он не остановится на польской границе", - отмечается в заявлении Сунака.

"Вооруженные силы Украины продолжают храбро бороться, но они нуждаются в нашей поддержке - и они нуждаются в ней сейчас. Сегодняшний пакет поможет обеспечить Украину всем необходимым для борьбы с Россией", - сказал он перед визитом.

Визит Сунака в Польшу является его первой международной поездкой за последние месяцы. В ходе визита он встретится с премьер-министром Дональдом Туском.

Лондон также пришлет то, что он назвал крупнейшим в истории отдельным пакетом оборудования, включая 60 катеров, более 1600 ударных ракет и ракет противовоздушной обороны и почти 4 млн патронов для стрелкового оружия.

Британия уже давно является активным сторонником Украины, и дополнительное финансирование увеличит общий объем военной помощи Лондона на этот финансовый год до 3 млрд фунтов стерлингов.