Британия существенно увеличит военную помощь для Украины

Великобритания объявит об увеличении военной поддержки Украине на 500 млн фунтов стерлингов (617 млн долларов).
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Глава правительства заявил об этом во время визита в Польшу во вторник, 23 апреля.
Он также предупредил, что Россия должна быть разгромлена, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение ее войск в Европу.
"Защита Украины от жестоких амбиций России является жизненно важным для нашей безопасности и для всей Европы. Если Путину будет позволено достичь успеха в этой агрессивной войне, он не остановится на польской границе", - отмечается в заявлении Сунака.
"Вооруженные силы Украины продолжают храбро бороться, но они нуждаются в нашей поддержке - и они нуждаются в ней сейчас. Сегодняшний пакет поможет обеспечить Украину всем необходимым для борьбы с Россией", - сказал он перед визитом.
Визит Сунака в Польшу является его первой международной поездкой за последние месяцы. В ходе визита он встретится с премьер-министром Дональдом Туском.
Лондон также пришлет то, что он назвал крупнейшим в истории отдельным пакетом оборудования, включая 60 катеров, более 1600 ударных ракет и ракет противовоздушной обороны и почти 4 млн патронов для стрелкового оружия.
Британия уже давно является активным сторонником Украины, и дополнительное финансирование увеличит общий объем военной помощи Лондона на этот финансовый год до 3 млрд фунтов стерлингов.
На днях Великобритания выделила почти 150 млн фунтов (более 180 млн долларов) на укрепление энергетического сектора Украины.
В начале апреля стало известно, что Лондон рассматривает возможность отправки Украине прототипа лазерного оружия для сбивания дронов и ракет.
10 апреля Украина и Великобритания подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных материалов.
22 марта Минобороны Великобритании анонсировало новый пакет военной помощи Украине на 60 млн фунтов стерлингов (более 75 млн долларов). В него вошли беспилотники и средства противовоздушной обороны.
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