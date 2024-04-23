Британія суттєво збільшить військову допомогу для України

Глава уряду заявив про це під час візиту до Польщі у вівторок, 23 квітня.

Він також попередив, що Росія повинна бути розгромлена, щоб запобігти подальшому просуванню її військ в Європу.

"Захист України від жорстоких амбіцій Росії є життєво важливим для нашої безпеки та для всієї Європи. Якщо Путіну буде дозволено досягти успіху в цій агресивній війні, він не зупиниться на польському кордоні", - йдеться у заяві Сунака.

"Збройні сили України продовжують хоробро боротися, але вони потребують нашої підтримки - і вони потребують її зараз. Сьогоднішній пакет допоможе забезпечити Україну всім необхідним для боротьби з Росією", - сказав він перед візитом.

Візит Сунака до Польщі є його першою міжнародною поїздкою за останні місяці. Під час візиту він зустрінеться з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Лондон також надішле те, що він назвав найбільшим в історії окремим пакетом обладнання, включаючи 60 катерів, понад 1600 ударних ракет і ракет протиповітряної оборони і майже 4 млн набоїв для стрілецької зброї.

Британія вже давно є активним прихильником України, і додаткове фінансування збільшить загальний обсяг військової допомоги Лондона на цей фінансовий рік до 3 млрд фунтів стерлінгів.