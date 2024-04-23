Британія суттєво збільшить військову допомогу для України

Велика Британія оголосить про збільшення військової підтримки Україні на 500 млн фунтів стерлінгів (617 млн доларів).
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Глава уряду заявив про це під час візиту до Польщі у вівторок, 23 квітня.
Він також попередив, що Росія повинна бути розгромлена, щоб запобігти подальшому просуванню її військ в Європу.
"Захист України від жорстоких амбіцій Росії є життєво важливим для нашої безпеки та для всієї Європи. Якщо Путіну буде дозволено досягти успіху в цій агресивній війні, він не зупиниться на польському кордоні", - йдеться у заяві Сунака.
"Збройні сили України продовжують хоробро боротися, але вони потребують нашої підтримки - і вони потребують її зараз. Сьогоднішній пакет допоможе забезпечити Україну всім необхідним для боротьби з Росією", - сказав він перед візитом.
Візит Сунака до Польщі є його першою міжнародною поїздкою за останні місяці. Під час візиту він зустрінеться з прем'єр-міністром Дональдом Туском.
Лондон також надішле те, що він назвав найбільшим в історії окремим пакетом обладнання, включаючи 60 катерів, понад 1600 ударних ракет і ракет протиповітряної оборони і майже 4 млн набоїв для стрілецької зброї.
Британія вже давно є активним прихильником України, і додаткове фінансування збільшить загальний обсяг військової допомоги Лондона на цей фінансовий рік до 3 млрд фунтів стерлінгів.
Днями Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів (понад 180 млн доларів) на зміцнення енергетичного сектору України.
На початку квітня стало відомо, що Лондон розглядає можливість відправки Україні прототипу лазерної зброї для збивання дронів та ракет.
10 квітня Україна і Британія підписали рамкову домовленість про співпрацю у сфері оборонних матеріалів.
22 березня Міноборони Британії анонсувало новий пакет військової допомоги Україні на 60 млн фунтів стерлінгів (понад 75 млн доларів). До нього увійшли безпілотники та засоби протиповітряної оборони.
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