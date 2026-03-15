Британия ищет способы возобновить работу Ормузского пролива
Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд заявил, что Лондон активно изучает возможности содействия для разблокирования Ормузского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В интервью Sky News Милибэнда спросили, рассматривает ли Великобритания возможность отправки тральщиков или беспилотников для поиска мин в пролив, через который который проходит около пятой части мировых поставок найти, на что тот сказал:
"Мы ведем переговоры с нашими союзниками. Существуют различные способы, с помощью которых мы можем обеспечить возможность морских перевозок. Мы активно изучаем вместе с нашими союзниками возможные варианты действий, поскольку возобновление работы пролива крайне важно", - сказал глава британского Минэнерго.
Также он дал интервью BBC, где назвал возобновление работы пролива "приоритетом для всего мира" и заявил, что "рассматриваются любые варианты, которые могут привести к возобновлению работы пролива".
Он заявил, что британское правительство поддерживает контакт с союзниками, включая США, по вопросу восстановления судоходства через пролив до довоенного уровня.
The Guardian отмечает, что заявления Милибэнда прозвучали спустя день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Британия должна направить военные корабли, чтобы помочь сохранить открытым самый важный в мире транзитный пункт для нефти.
Проход через Ормузский пролив
Напомним, что по данным CNN, Иран допускает пропуск ограниченного количества нефтяных танкеров через Ормузский пролив, но при условии, если торговля будет осуществляться китайскими юанями.
При этом Financial Times пишет, что европейские страны, в частности Франция и Италия, начали непубличные переговоры с Ираном, чтобы гарантировать безопасный проход судов через Ормузский пролив и возобновить поставки энергоносителей.
В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет говорит, что формально Ормузский пролив остается открытым для транзита, но судоходству мешают обстрелы судов со стороны Ирана.