Британия заметила разведывательный корабль РФ в Ла-Манше

Королевский флот отслеживает российский корабль-разведчик в Ла-Манше. Для защиты морской инфраструктуры страна также предоставит самолеты новому подразделению НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны и сайт правительства Британии.

"Мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и мы не будем уклоняться от решительных действий для защиты этой страны", - подчеркнули в Минобороны.

Фото: российский корабль-разведчик в Ла-Манше (x.com/DefenceHQ)

По их словам, Королевский военно-морской флот отслеживает российский шпионский корабль в Ла-Манше через несколько недель после того, как его поймали, когда он блуждал над критически важными объектами подводной инфраструктуры.

Его поймали после того, как подводная лодка Королевского флота всплыла на поверхность вблизи российского судна "Янтарь", чтобы предупредить, что тайно следила за каждым его движением.

В ответ на предупреждение Королевского флота "Янтарь" покинул воды Британии в Средиземном море, но на этой неделе вернулся, проплыв через Ла-Манш, где его фланкировал HMS Somerset.

Учитывая возможные угрозы в правительстве отметили, что Великобритания предоставит морские патрульные и разведывательные самолеты для усиления реагирования НАТО на повреждения подводных кораблей в Балтийском море.

Известно, что НАТО получит P-8 Poseidon и Rivet Joint морские патрульные и наблюдения для деятельности Baltic Sentry, о которой было объявлено после повреждения подводного кабеля Estlink2 между Эстонией и Финляндией.