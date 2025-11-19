Вблизи берегов Британии заметили шпионское судно РФ: подробности

Британское правительство следит за шпионским судном из РФ, которое у берегов Шотландии собирает данные о подводной инфраструктуре.

Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Российское шпионское судно "Янтарь" находится на границе британских вод на севере Шотландии", - заявил Гили.

По его словам, судно зашло в регион несколько недель назад. Он также подчеркнул, что судно может заниматься сбором информации о подводной инфраструктуре, и за ним внимательно следят.

"Это судно, разработанное для сбора разведданных и картирования наших подводных кабелей. Мы отправили фрегат королевских ВМС и самолеты королевских воздушных сил для мониторинга, во время чего "Янтарь" направлял лазеры на наших пилотов", - добавил Гили.

Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что российские действия очень опасны, и это уже второй раз за этот год, когда судно "Янтарь" приходит в британские воды.