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Глава МЗС Британії прилетіла до РФ: обговорюватиме Україну

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Москва, Середа 09 лютого 2022 17:02
Глава МЗС Британії прилетіла до РФ: обговорюватиме Україну Фото: глава МЗС Британії Ліз Трас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 9 лютого, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас прибула до Москви. Вона буде обговорювати з російською владою ситуацію навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольство Британії в РФ в Twitter.

"Міністр закордонних справ Ліз Трас прибула до Москви для зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити ситуацію навколо України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 лютого прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відвідав з візитом в Україну.

При цьому в поїздці його повинна була супроводжувати Ліз Трас, однак вона заразилася коронавірусом і пішла на самоізоляцію.

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