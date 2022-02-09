Глава МЗС Британії прилетіла до РФ: обговорюватиме Україну
У середу, 9 лютого, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас прибула до Москви. Вона буде обговорювати з російською владою ситуацію навколо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольство Британії в РФ в Twitter.
"Міністр закордонних справ Ліз Трас прибула до Москви для зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити ситуацію навколо України", - йдеться в повідомленні.
Міністр закордонних справ @TrussLiz прибула до Москви для переговорів з Міністром закордонних справ Сергієм Лавровим з питань України. pic.twitter.com/uv7OvxeiJ8— UKinRussia (@ukinrussia) February 9, 2022
Нагадаємо, 1 лютого прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відвідав з візитом в Україну.
При цьому в поїздці його повинна була супроводжувати Ліз Трас, однак вона заразилася коронавірусом і пішла на самоізоляцію.