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Британия приостановила сотрудничество с РФ по Арктике из-за ее вторжения в Украину

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Четверг 09 февраля 2023 22:29
Британия приостановила сотрудничество с РФ по Арктике из-за ее вторжения в Украину Фото: Британия приостановила сотрудничество с РФ по Арктике (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Великобритания отказалась от полноценного сотрудничества с РФ по Арктике в ответ на российское вторжение в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Британии.

"В качестве ответных мер на российское вторжение на Украину Великобритания приостановила взаимодействие между правительствами, в том числе через нашу команду по науке и инновациям в Великобритании и их совместные исследовательские проекты. Таким образом, сотрудничество по вопросам Арктики на данный момент может происходить только в случае резкой необходимости, в дальнейшем эта политика подлежит пересмотру", - говорится в документе

В британском МИД также заявили, что Соединенное Королевство, имеющее прочные отношения почти со всеми арктическими государствами, несет ответственность за поддержку своих партнеров и союзников по сохранению стабильности и безопасности региона.

"Мы действуем в регионе на протяжении многих лет. Нам нужно быть готовым защитить и при необходимости отстоять свои права в борьбе с теми, кто желает бросить вызов международному порядку и свободе навигации или угрожает стабильности региона другими способами. Как один из основателей НАТО Великобритания готова защитить своих арктических союзников и ответить на агрессию, если возникнет такая необходимость", - отмечается в документе.

Великобритания допускает возобновление контактов при завершении войны против Украины.

Напомним, что Соединенные Штаты совместно с Великобританией вводят санкции против семи членов кибергруппировки Trickbot.

Министерство внутренних дел Великобритании работает над признанием частной военной компании "Вагнера" террористической организацией.

Великобритания расширила санкции против России. В список из 15 позиций входят компании, на которые военные Владимира Путина возлагаются при производстве и поставке оборудования, а также лица, связанные с роскошными резиденциями Путина.

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