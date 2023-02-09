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США и Великобритания ввели новые санкции против России

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Четверг 09 февраля 2023 15:45
США и Великобритания ввели новые санкции против России Фото: США и Британия ввели новые санкции против России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты совместно с Великобританией вводят санкции против семи членов кибергруппировки Trickbot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов США и страницу правительства Британии.

"Сегодня Соединенные Штаты в координации с Соединенным Королевством вносят в список санкций семь физических лиц", – говорится в сообщении.

Отмечается, что они являются участниками базирующейся в России преступной кибергруппировки Trickbot.

Ранее в Майами арестовывали 55-летнюю Аллу Витте, ее обвиняли в участии в киберпреступном синдикате Trickbot. С момента первого обнаружения Trickbot в 2016 году хакеры украли по разным оценкам от десятков до сотен миллионов долларов в США у банков, юридических фирм, коммунальных служб, университетов, местных органов власти.

Напомним, что Великобритания расширила санкции против России. В список из 15 позиций входят компании, на которые военные Владимира Путина возлагаются при производстве и поставке оборудования, а также лица, связанные с роскошными резиденциями Путина.

США готовятся ввести 200% пошлину на алюминий российского производства уже на этой неделе, чтобы оказывать давление на РФ из-за приближающейся годовщины вторжения в Украину.

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