США и Великобритания ввели новые санкции против России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов США и страницу правительства Британии.

"Сегодня Соединенные Штаты в координации с Соединенным Королевством вносят в список санкций семь физических лиц", – говорится в сообщении.

Отмечается, что они являются участниками базирующейся в России преступной кибергруппировки Trickbot.

Ранее в Майами арестовывали 55-летнюю Аллу Витте, ее обвиняли в участии в киберпреступном синдикате Trickbot. С момента первого обнаружения Trickbot в 2016 году хакеры украли по разным оценкам от десятков до сотен миллионов долларов в США у банков, юридических фирм, коммунальных служб, университетов, местных органов власти.