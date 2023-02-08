Лондон ввел санкции против близких к Путину бизнесменов

Фото: Санкции Лондона против РФ расширены за счет близких к Путину бизнесменов (Getty Images)

Великобритания расширила санкции против России. В список из 15 позиций входят компании, на которые военные Владимира Путина полагаются при производстве и поставке оборудования, а также лица, связанные с роскошными резиденциями Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.