Лондон ввел санкции против близких к Путину бизнесменов
Фото: Санкции Лондона против РФ расширены за счет близких к Путину бизнесменов (Getty Images)
Великобритания расширила санкции против России. В список из 15 позиций входят компании, на которые военные Владимира Путина полагаются при производстве и поставке оборудования, а также лица, связанные с роскошными резиденциями Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В частности, в список попали
- Борис Титов - уполномоченный президента по правам предпринимателей, получивший свою должность после покупки виноградников на территории дворца Путина в Геленджике.
- Николай Егоров - до недавнего времени заместитель председателя правления крупнейшего частного Антипинского нефтеперерабатывающего завода России.
- Сергей Руднов - владелец прокремлевского издания Regum.
- Светлана Кривоногих - акционер банка "Россия" и "Национальной медиа группы", которые последовательно поддерживают российское вторжение в Украину.
- Виктор Мячин - владелец "Аэростарта", российской компании по техническому обслуживанию и ремонту самолетов.
Также сегодня под санкции попали:
- Алексей Репик - председатель правления российской фармацевтической компании "Р-Фарм", получившей финансирование от Российского фонда прямых инвестиций. Сообщается, что за последний год Репик четыре раза встречался с Путиным и владеет самолетом M-FINE, которым пользуется дочь Путина.
- Евгений Школов, бывший помощник президента и заместитель председателя совета директоров ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы".
- Павел Титов - президент ассоциации "Деловая Россия", представляющей интересы предпринимателей и созданной его отцом Борисом Титовым.
Новые санкции совпадают с сегодняшним неожиданным визитом президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию.
В рамках серии встреч Зеленский посетит Даунинг-стрит, выступит перед парламентом, встретится с королем в Букингемском дворце и поприветствует украинские войска, тренирующиеся на британской земле.