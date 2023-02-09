Британія призупинила співпрацю з РФ з питань Арктики через її вторгнення в Україну

Великобританія відмовилася від повноцінної співпраці з РФ з питань Арктики у відповідь на російське вторгнення в Україну

"В якості заходів у відповідь на російське вторгнення на Україну Великобританія призупинила взаємодію між урядами, у тому числі через нашу команду з науки та інновацій у Великій Британії та їх спільні дослідні проекти. Таким чином, співпраця з питань Арктики на цей момент може відбуватися тільки у разі різкої необхідності, надалі ця політика підлягає перегляду", - сказано у документі

У британському МЗС також заявили, що Сполучене Королівство, яке має міцні відносини майже з усіма арктичними державами, несе відповідальність за підтримку своїх партнерів та союзників у справі збереження стабільності та безпеки регіону.

"Ми діємо в регіоні протягом багатьох років. Нам потрібно бути готовим захистити і за необхідності відстояти свої права в боротьбі з тими, хто бажає кинути виклик міжнародному порядку та свободі навігації або загрожує стабільності регіону іншими способами. Як один із засновників НАТО Великобританія готова захистити своїх арктичних союзників та відповісти на агресію, якщо виникне така необхідність", - наголошується в документі.

Британія допускає поновлення контактів при завершенні війни проти України.