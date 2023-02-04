Британия планирует признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией, - Telegraph
Министерство внутренних дел Великобритании работает над признанием частной военной компании "Вагнера" террористической организацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
В случае признания ЧВК "Вагнера" террористической организацией, членство в ней будет признано уголовным преступлением. Также такой шаг Британии будет означать запрет на посещение всех мероприятий группировки и публичное ношение ее символики.
The Telegraph отмечает, что эта инициатива может повлиять на возможность частной военной компании привлекать деньги через финансовые учреждения Британии. Издание отмечает, что планы объявить ЧВК "Вагнера" террористической организацией обсуждаются с января 2023 года, но они были отложены.
МИД Британии выразил обеспокоенность по поводу последствий такого решения. Обсуждение этой темы планируется затронуть уже 6 февраля.
Напомним, что Соединенные Штаты ввели санкции против частной военной компании России "Вагнера". При этом Вашингтон признал ЧВК международной преступной организацией.
Депутаты Верховной Рады предлагают признать воюющую против Украины частную военную компанию "Вагнера" международной преступной организацией.
Офис генпрокурора объявил о подозрении руководителю частной военной компании "Вагнера" Евгению Пригожину. Его обвиняют в ряде военных преступлений против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.